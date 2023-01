Glasfaserausbau in Alfdorf beginnt im Frühjahr

Sind optimistisch, dass es bald los geht mit dem Ausbau des Glasfasernetzes: Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz (links) und Bernhard Palm, Sprecher der Geschäftsführung der NetCom BW bei der Vertragsunterschrift. Foto: TobiasMozer/​Gemeinde Alfdorf:

Bürgermeister Ronald Krötz hat jetzt den Netzbetriebsvertrag mit dem Zweckverband Breitbandausbau Rems-​Murr und NetCom BW unterzeichnet. Ungefähr 480 Haushalte sollen davon profitieren.

Donnerstag, 12. Januar 2023

Jürgen Widmer

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Im Frühjahr 2023 soll nun offiziell der Startschuss für den Ausbau der Netzinfrastruktur in bisher unterversorgten Teilen des Landkreises Rems-​Murr erfolgen. D ie Bürgermeister der drei beteiligten Gemeinden Alfdorf, Kernen und Oppenweiler – Ronald Krötz, Benedikt Paulowitsch und Bernhard Bühler – haben im Rathaus Alfdorf mit Michael Murer, Breitbandkoordinator des Rems-​Murr-​Kreises, und Bernhard Palm, Sprecher der Geschäftsführung der NetCom BW, d ie offiziellen Netzbetriebsverträge unterzeichnet .





Ein Großteil der geplanten Anschlüsse (475 insgesamt) wird dabei in Alfdorf realisiert werden. Hier sollen in Zukunft vorwiegend Privathaushalte deutlich schnelleren Zugang zum Internet erhalten.





Was dies für die Weiler und Gehöfte bedeutet und welche Übertragungsraten möglich sind, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



48 Aufrufe

269 Wörter

-32 Sekunden Online



Beitrag teilen