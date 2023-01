Mögglingen: Burnout-​Diagnose für Bürgermeister Schlenker

Mögglingens Bürgermeister Adrian Schlenker fällt wegen Burnouts mehrere Wochen aus. Wie geht es nun weiter?

Donnerstag, 12. Januar 2023

Thorsten Vaas

Seit vergangener Woche ist Adrian Schlenker krankgeschrieben. Die Diagnose: Burnout. Das bestätigt der Mögglinger Bürgermeister im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Wie lange er dies schon mit sich herumtrage, „ist schwer zu sagen“. Immer wieder hätten ihn Leute angesprochen, dass er müde aussehe. Nach der letzten Kreistagssitzung habe sogar Landrat Joachim Bläse angerufen, weil er „so fertig“ ausgesehen habe. „In der Tat habe ich wohl in den letzten Jahren so viel zu viel gearbeitet, dass es mich jetzt um Weihnachten vollends umgehauen hat.“ So lange er nicht an die Arbeit denke, gehe es ihm gut. Wenn doch, fühle er sich schlecht. Nun hat er die Reißleine gezogen.Die Genesung werde sicherlich etliche Wochen in Anspruch nehmen. „Jedenfalls bin ich aktuell in Behandlung und krankgeschrieben mit dem Ziel, so schnell wie möglich wieder einsatzfähig zu sein und für die Zukunft ein gesundes Maß an Leistungsanspruch und Work-​Life-​Balance an den Tag zu legen, auch und gerade zum Wohle meiner Familie“, schreibt der Bürgermeister in einer Stellungnahme und bittet um Verständnis dafür, dass er diese Zeit der Rekonvaleszenz nun brauche, um als Gemeindeoberhaupt und Verwaltungschef im Anschluss wieder leistungsfähig sein zu können. Er gehe aktuell fest davon aus, danach die Arbeit mit voller Kraft wieder aufnehmen zu können. In der Zwischenzeit werden seine Stellvertreter Irmgard Sehner und Matthias Steinle die Amtsgeschäfte interimsweise übernehmen, die Alltagsarbeit in der Verwaltung übernehme Hauptamtsleiter Claus Knödler.

