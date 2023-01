Ostalb: Das Jahr 2022 aus der Sicht der Landwirtschaft

Tiemo Hofmann leitet seit 1. Juni den Geschäftsbereich Landwirtschaft des Ostalbkreises. Er wirft einen Blick zurück auf das Landwirtschaftsjahr 2022. Witterungsextreme und Standortunterschiede hatten deutliche Ertragsspannen zur Folge.

Kaum eine andere Branche ist den Klima– und Witterungseinflüssen so ausgesetzt wie die Landwirtschaft. Deshalb wird in dieser Sparte sehr oft über das Wetter gesprochen. Je nachdem, welche Arbeiten gerade anstehen – Bodenbearbeitung, Aussaat, Pflegemaßnahmen, Ernte – sind die Wünsche sehr unterschiedlich. Zum richtigen Zeitpunkt sollte es also genau so feucht oder trocken, so warm oder kühl sein, wie es für das jeweilige Ereignis optimal ist. Wünsche werden natürlich nicht immer erfüllt und so bleibt jedes Jahr bis zum Abschluss der Ernte spannend.





