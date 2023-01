Vier-​Tage-​Woche auch für Ärzte?

Die Vier-​Tage-​Woche ist in aller Munde, auch in Deutschland wird das Modell immer wieder diskutiert. Der Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte fordert sie nun auch für Ärzte. Kann das eine Lösung sein?

Donnerstag, 12. Januar 2023

Sarah Fleischer

Dr. Erhard Bode, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Schwäbisch Gmünd, hält diesen Aufruf für einen „Hilfeschrei“.







Was Dr. Bode von dem Aufruf hält und wo in seinen augen das größte Problem liegt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

In einer Pressemitteilung vom 4. Januar 2023 ruft der Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e. V. (Virchowbund) niedergelassene Arztpraxen auf, den Betrieb auf eine Vier-​Tage-​Woche umzustellen. „Die ambulante Versorgung durch niedergelassene Haus– und Fachärzte könne wie bislang an den Tagen Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag stattfinden“, heißt es dort. Der Mittwoch solle für Bewältigung der Bürokratie und zur Fortbildung genutzt werden, schlägt der Virchowbund vor. Die Betreuung von Notfällen könne der ärztliche Bereitschaftsdienst übernehmen – Das sei schließlich auch an Wochenenden so geregelt.

