Gmünder Sportpionier 2022: Karl-​Heinz Härter

Foto: Astavi

Der Stadtverband Sport zeichnet jedes Jahr eine herausragende Persönlichkeit, die sich um den Sport in Schwäbisch Gmünd in besonderem Maße verdient gemacht hat, als Sportpionier aus. Die Wahl fiel für das Jahr 2022 auf Karl Heinz-​Härter (auf dem Bild 2. von links), der sich über viele Jahrzehnte hinweg für den Sport in Gmünd, insbesondere aber für die Fußballer der SG Bettringen und die Skisportler des TV Weiler eingesetzt hat.

Freitag, 13. Januar 2023

Benjamin Richter

50 Sekunden Lesedauer



„Wie so viele Jungs in der damaligen Zeit startete auch Karl-​Heinz Härter bereits in jungen Jahren mit Fußballspielen und durchlief alle Jugendmannschaften der SG Bettringen“, warf Ralf Wiedemann, der Vorsitzende des Stadtverbands Sport Schwäbisch Gmünd, den Blick zurück auf die Anfänge von Härters bewegtem Sportlerleben. Schon als 16-​Jähriger, mithin selbst noch Jugendlicher, trat der Bettringer zum ersten Mal als Trainer einer Jugendmannschaft in Erscheinung.





Seit 53 Jahren ist Karl-​Heinz Härter, der sich schon zu Schulzeiten sehr für den Sport interessierte, Mitglied bei der SG Bettringen, engagiert sich zudem seit mehr als 40 Jahren beim TV Weiler – und hat das Vereins– und Sportleben in Gmünd in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen als Spieler, Trainer und Schiedsrichter bereichert.

