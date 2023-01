Theater des SGV Böbingen zeigt „Überraschung aus dem Osten“

Foto: sgvb

Die Theatergruppe des SGV Böbingen führte zum Jahreswechsel das Stück „Überraschung aus dem Osten“ auf, unter der Regie von Burckhard Hinderer. An den beiden Abenden konnten zahlreiche Gäste in der SGV Halle begrüßt werden.

Freitag, 13. Januar 2023

Sarah Fleischer

Familie Winkelried, bestehend aus Bauer Paul (Dietmar Krauß), seiner Frau Heidi (Heike Subas) und Tochter Melanie (Ella Rahnsch), ist ein bisschen chaotisch, aber liebenswert. Drunter und drüber geht es, als Praktikant Wladimir (Matthias Wörner) aus dem Osten alles falsch versteht und später auch noch sein Freund Oleg (Frieder Krauß) auftaucht, der in einer Beziehung mit der ledigen Schwester Silvia (Dagmar Friedrich) steckt. Auch die ältere Tante Fine (Birgit Meyer) bringt in der Familie viel Unruhe herein und sorgt so für einige Lacher.







