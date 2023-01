Fasnet wirft Schatten voraus: Lorch hat wieder einen Narrenbaum

Foto: ur

Trotz angesagtem Regen haben sich am Samstag viele Lorcher um den Bäderbrunnen versammelt, um das traditionelle Narrenbaumstellen zu erleben.

Samstag, 14. Januar 2023

Benjamin Richter

27 Sekunden Lesedauer



Unter den Guggenmusikklängen der Kocher-​Fetza waren Lorcher Narren in Aktion, den Narrenbaum in die richtige Position zu bringen. Bürgermeisterin Marita Funk war erfreut, dass so viele Narrenfans die Hauptstraße bevölkerten, die LFG-​Vorstand Frieder Rohm begrüßen durfte.

Nicht fehlen durfte die traditionelle Hexentaufe der Lorcher Fetza-​Hexa-​Gruppe, die mit Gardetanz von der Tanzgruppe und Fasnet-​Sound umrahmt wurde. Gelb-​schwarze Wimpelgirlanden überspannen die Straßen und laden am 4. Februar ab 13 Uhr zum großen Fasnetumzug in die Stadt Lorch ein.





