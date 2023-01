Lorch: Ex-​Bürgermeister Karl Bühler wird 70

Archiv-​Foto: gbr

Lorchs Ex-​Bürgermeister feiert an diesem Samstag seinen 70. Geburtstag. Zwar hat er sich nach seiner Verabschiedung aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, viele Lorcher haben ihn aber in bester Erinnerung.

Samstag, 14. Januar 2023

Sarah Fleischer

Was alles unter Bühler in Lorch voranging und wofür ihn seinen Kollegen und Weggefährten schätzten, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Es ist noch gar nicht lange her, da wurde Lorchs Bürgermeister Karl Bühler aus dem Amt verabschiedet. Ende April 2020 schied er aus dem Amt, ihm folgte Lorchs jetzige Bürgermeisterin Marita Funk. Auch drei Jahre später erinnern sich die Lorcher an ihn als verlässliches und kompetentes Stadtoberhaupt – ein Mann der Sachpolitik, der immer das Wohl seiner Einwohner im Sinne hatte. Zu seinem 70. Geburtstag kann Bühler auf einiges zurückblicken.

