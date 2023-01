Wissen: Wie verkleinere ich meine Klimabilanz?

Symbol-​Foto: Andrea Damm /​pix​e​lio​.de

Der ideale CO2-​Fußabdruck wäre eine Tonne pro Person und Jahr. Das ist in Deutschland nicht zu schaffen. Wie viele Tonnen sind realistisch? Und wie umgehen mit dem Rest?

Samstag, 14. Januar 2023

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Es wirkt aussichtslos. Pro Kopf dürfte maximal eine Tonne CO2 ausgestoßen werden, wenn die Erderwärmung unter zwei Grad Celsius, besser 1,5 Grad, begrenzt werden soll. In Deutschland liegt der Pro-​Kopf-​Ausstoß bei knapp zwölf Tonnen. Selbst ohne Auto, mit gedämmtem Haus, Solardach und veganem Speiseplan ist bei vier Tonnen Schluss, alleine die öffentlichen Emissionen machen knapp zwei Tonnen aus. Was also tun?



Drei verschiedene Ansätze könnten hier hilfreich sein.







