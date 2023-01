Urs Kalecinski will „Mr. Olympia“ werden

Foto: pauc

Nach seinem vierten Platz anno 2021 und dem dritten Platz im Jahr 2022 bei „Mr. Olympia“ ist der ganz große Erfolg bei diesem weltweit renommiertesten Bodybuilding-​Turnier keineswegs eine Utopie. Im Interview erzählt der Gmünder der RZ über Pläne und Ziele.

Sonntag, 15. Januar 2023

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Der Gmünder Urs Kalecinski hat sich innerhalb von weniger als zehn Jahren zu einer festen Größe im professionellen Bodybuilding entwickelt und „spielt“ inzwischen in der ganz großen Liga. Die meiste Zeit trainiert der Gmünder Urs Kalecinski in Berlin im so genannten „Bunker“. Wenn er zu Hause ist, stemmt er beim KSC Leintal die Hanteln.





