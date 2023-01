Volle Tanzfläche und Garde-​Schwung bei Ballnacht in Böbingen

Foto: jb

Bei letztlich beinahe 200 verkauften Karten ist die Böbinger Ballnacht mit dem von früheren Ausgaben gewohnten Zulauf aus der zweijährigen Pause zurückgekehrt. Neben dem Auftritt der TSV-​Garde und viel Gelegenheit zum Tanzen standen Würdigungen für Ehrenamtler und Sportler der Gemeinde auf dem Programm.

Sonntag, 15. Januar 2023

Benjamin Richter

52 Sekunden Lesedauer



Die Böbinger Ballnacht lockt über Böbingen hinaus Menschen aus der Region in die Römerhalle. Denn sie verspricht gute Stimmung, gutes Essen, gute Musik und gute Unterhaltung – und natürlich ausgiebig Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen.

So endlich wieder am vergangenen Samstagabend, nachdem die Veranstaltung in den letzten Jahren wegen der Einschränkungen entfallen musste.

Bürgermeister Jürgen Stempfle führte sympathisch durch das Programm und nahm Ehrungen vor, steht die Ballnacht doch in Kombination mit dem Neujahrsempfang der Gemeinde Böbingen.

Mit knapp 200 verkauften Karten war die Veranstaltung sehr gut besucht und die Gemeinde zufrieden, nach der coronabedingten Pause mit dem gewohnten Zulauf wieder neu zu starten.

An sechs langen Tischen ließen sich die Gäste das reiche Büfett der Metzgerei Baumhauer schmecken und verwandelten die Hallenfläche drumherum in ein wogendes Meer von versierten Tanzpaaren aller Altersklassen.





Welche Lebensretter, Ehrenamtler und erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler bei der Böbinger Ballnacht für ihre Einsätze und Leistungen geehrt wurden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16. Januar. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

