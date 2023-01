64-​Jähriger wird im Rems-​Murr-​Kreis vermisst

Symbolfoto: Archiv

Der Vermisste hat laut Polizei sein gewohntes Lebensumfeld in Berglen (Rems-​Murr-​Kreis) Anfang Januar verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Er wurde zuletzt am 2. Januar gesehen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Montag, 16. Januar 2023

Alexander Gässler

Der 64-​Jährige wird wie folgt beschrieben: Rund, 1,90 Meter groß, hagere Statur, wellige rötliche Haare. Die Polizei hat ein Foto des Gesuchten veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise, die zur Bestimmung des Aufenthaltsorts des Vermissten beitragen können, nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07361/​5800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.









