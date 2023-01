Endspurt für „Jahrhundertprojekt“ Augustinus-​Orgel: Kirchenrat reist zu Orgelbauer

Dank Spenden in sechsstelliger Höhe konnte der Bautzener Orgelbauer Eule mit dem Instrumentenbau für die Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd beauftragt werden. Bevor die Orgel als letzter Schritt des „Jahrhundertprojekts“ in dem Gotteshaus in Gmünd aufgebaut wird, stellt der Kirchengemeinderat eine Orgelreise auf die Beine.

Montag, 16. Januar 2023

Benjamin Richter

Die neue Augustinus-​Orgel soll am Sonntag, 23. Juli, in einem festlichen Gottesdienst um 16 Uhr den Gemeindegliedern und der ganzen Bevölkerung präsentiert werden.

Zuvor findet noch eine vom Kirchenrat organisierte Orgelreise zum Orgelbauer Eule in Bautzen statt. „Wir sind auf der Zielgeraden,“ sagt Dekanin Ursula Richter glücklich.

Sie blickt auf das Erreichte zurück: „Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir es in der kurzen Zeit geschafft haben, ein wunderbares Instrument für unsere Augustinuskirche bauen zu lassen – mit der Hilfe vieler Menschen, Institutionen und Einrichtungen, die dieses Jahrhundertprojekt gefördert haben und weiter fördern.“

Für einen Orgelneubau gibt es keine Kirchensteuermittel. Der Spendenstand liege jetzt bei 763 649 Euro. Somit fehlen bis zur vollständigen Finanzierung 17 000 Euro.

Und eine neue Rücklage für den Erhalt der neuen Orgel müsse auch noch aufgebaut werden. Spenden sind weiterhin hochwillkommen, so Richter.





Ab welchem Datum die Augustinuskirche für den Zeitraum des Orgel-​Aufbaus nur noch sonntags zum Gottesdienst öffentlich zugänglich ist und was bei der Orgelreise des Kirchengemeinderats auf dem Programm steht, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

