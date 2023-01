Ostalbkreis: Gibt es Zustellprobleme bei der Deutschen Post?

Symbol-​Foto: RainerSturm /​pix​e​lio​.de

Wer zuletzt Briefe verschicken wollte oder auf Post wartete, musste unter Umständen Geduld haben. Bei der Deutschen Post gab es teils erhebliche Probleme bei der Zustellung von Briefen. Woran krankt es?

Montag, 16. Januar 2023

Sarah Fleischer

49 Sekunden Lesedauer



Die Bundesnetzagentur allerdings verzeichnet eine stolze Anzahl an Beschwerden aus Baden-​Württemberg wegen verpäteter Briefe.





Leserinnen und Leser dieser Zeitung berichten auch nach dem Jahreswechsel von verspäteter Post. Nicht nur Zeitungen und Magazine, auch wichtige Dokumente wie Anschreiben vom Gericht oder Unterlagen vom Finanzamt ließen auf sich warten.Als Grund nennt Post-​Vorstandsmitglied Nikola Hagleitner gegenüber der Süddeutschen Zeitung den hohen Krankenstand. Bei der Regionalen Kommunikation Süd der Deutschen Post hingegen will man das so nicht bestätigen. „Im Bereich Ostalbkreis haben wir seit Wochen keine nennenswerten Zustellprobleme. Tatsächlich hatten wir seit Jahresbeginn in keinem der infrage kommenden Zustellstützpunkte signifikante Bearbeitungsrückstände.“ Das teilt Pressesprecher Marc Mombauer auf Anfrage der Rems-​Zeitung mit. Man sei personell gut aufgestellt. Es sei lediglich in der Zeit um Weihnachten, während des so genannten „Starverkehrs“ hin und wieder zu Verzögerungen bei der Postzustellung gekommen.

