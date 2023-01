Blitzschutz: Laser als Blitzableiter

Foto: Stefan Heerdegen /​pix​e​lio​.de

Laser kann bei einem Gewitter Blitzentladungen zu einem Blitzablieter führen. Damit ließe sich der Blitzschutz für Flughäfen, Startrampen und große Infrastruktureinrichtungen verbessern.

Dienstag, 17. Januar 2023

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Dass Laser beim Blitzschutz helfen können, zeigt die Untersuchung einer internationalen Forschergruppe an einem 124 Meter hohen Telekommunikationsturm auf dem Schweizer Berg Säntis.

Die Idee ist allerdings nicht ganz neu. Laser für den Blitzschutz einzusetzen, wurde bereits 1974 vorgeschlagen. Doch erste Versuche im Freien 2004 und 2011 scheiterten.

