Gmünd: Ein Dutzend Bewerbungen fürs „M7“

Die Stadt möchte die Gaststätte in der Grät möglichst rasch neu verpachten. Sie hat die Wahl.

Dienstag, 17. Januar 2023

Alexander Gässler

19 Jahre haben Ute Fuchs und Franz Hahn das Café mit Bar am oberen Marktplatz geführt. Ende März hören die Geschäftspartner auf. Also hat die Stadt die Pacht für das „M7“ in der Grät neu ausgeschrieben.