Gmünd: Ein Schaufenster für die Musik

Das „Showfenster“ macht Livemusik in der Innenstadt sichtbar. Es soll aber auch die Keimzelle für eine neue Livebühne in der Gmünder Innenstadt sein, in der es nur noch wenige Auftrittsmöglichkeiten für Livemusiker gibt.

Dienstag, 17. Januar 2023

Alexander Gässler

„Es ist schon ein bisschen wie im Aquarium“, sagt Axel Nagel. „Es ist, wie Straßenmusik im Winter. Wir sind halt drinnen und das Publikum ist draußen. Der Gitarrist, Sänger und Songwriter stand am Samstag eine Stunde lang zusammen mit Keyboarder und Sänger Klaus Brosowsky auf Gmünds vermutlich ungewöhnlichster Bühne, dem „Showfenster“ in der Kornhausstraße





