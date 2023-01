„m7“: 12 Bewerbungen für Nachfolge

Archiv-​Foto: gäss

Die Stadt möchte die Gaststätte in der Grät möglichst rasch neu verpachten. Sie hat eine große Auswahl.

Dienstag, 17. Januar 2023

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



19 Jahre haben Ute Fuchs und Franz Hahn das Café mit Bar am oberen Marktplatz geführt. Ende März hören die Geschäftspartner auf. Also hat die Stadt die Pacht für das M7 in der Grät neu ausgeschrieben. Zwölf Bewerbungen sind eingegangen, wie Stadtsprecher Markus Herrman der Rems-​Zeitung bestätigt.

Die Stadt will das Lokal möglichst schnell neu verpachten, wie Herrmann auf Nachfrage sagt. Der Betrieb soll ihm zufolge möglichst ohne Unterbrechung und Pause fortgeführt werden.







Was die Stadt Gmünd noch zur Bewerberlage sagt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



