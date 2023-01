Tourismus Ostalb wirbt auf der CMT 2023

Foto: lra

Zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Vertreterinnen und Vertreter des Tourismus besuchten am Eröffnungswochenende die CMT 2023. Auch die Ostalb ist mit einem Stand vertreten, inklusive neuer Imagebroschüre.

Dienstag, 17. Januar 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer



Neu in diesem Jahr ist ein Stand zu den Heimattagen Baden-​Württemberg, die im kommenden Jahr auf dem Härtsfeld stattfinden werden. Zudem konnte die neue Imagebroschüre „Ostalb-​Magazin“ vorgestellt werden.

