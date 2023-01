Gmünd wächst wieder

In der Stadt leben inzwischen 63 138 Menschen. Das liegt vor allem am Zuzug geflüchteter Menschen aus der Ukraine. Wie die Stadt die Herausforderung meistern will.

Mittwoch, 18. Januar 2023

Alexander Gässler

Aktuell sind 1103 Ukrainerinnen und Ukrainer in Gmünd gemeldet. Das ist zwar ein leichter Rückgang gegenüber Dezember, aber es steht fest: Gmünd wächst. OB Richard Arnold sieht es positiv: „Schwäbisch Gmünd ist eine internationale, vielfältige Stadt.“









Welche Herausforderungen das mit sich bringt und was der Integrationsrat zu den Angriffen auf Rettungskräfte in der Silvesternacht sagt — das und mehr, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Das belegen weitere Zahlen, die das Rathaus ermittelt hat. 20 Prozent der Einwohner haben einen ausländischen Pass. 41 Prozent geben an, dass sie einen Migrationshintergrund haben. Zum Vergleich: In Aalen sind es knapp 30 Prozent, in Stuttgart rund 45 Prozent. OB Arnold freut sich jedenfalls über 63 138 Gmünderinnen und Gmünder.

