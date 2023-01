Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Das heutige WochenBlatt nimmt Leserinnen und Leser mit in einen Kurzurlaub in dem Kochertaldorf Hohenstadt bei Abtsgmünd. Dort lohnt sich ein Blick in die Historie: Mit einer tapferen und kräftezehrenden Aktion löste seinerzeit Maria Magdalena Adelmann eine spontane Prozession aus und legte den Grundstein für Hohenstadts Status als Patrizius-​Wallfahrtsort, von dem heute noch die imposante Schlosskirche zeugt. Informationen gibt es außerdem zu den Fasnet-​Terminen der aktuellen Saison im Gmünder Raum, die im Narrenkalender 2023 zusammengefasst sind, und dem Gmünder Schulranzentag beim Autohaus Mulfinger. Natürlich finden sich auch wieder Rätselspaß und Kochrezepte. Abgerundet wird das Angebot mit Kleinanzeigen und einem Nachrichtenrückblick für die Region zwischen Wald und Alb.

Mittwoch, 18. Januar 2023

Das WochenBlatt der Rems-​Zeitung ist die kostenlose Wochenzeitung für Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Es ist online unter gmuen​der​woche​.de verfügbar und wird in einer Auflage von mehr als 58.000 Exemplaren in Schwäbisch Gmünd, Alfdorf, Bartholomä, Böbingen, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Ober– und Untergröningen, Pfahlbronn, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Täferrot, Waldhausen und Waldstetten in alle erreichbaren Haushalte verteilt; es liegt außerdem in vielen Kiosken und an anderen Stellen aus.







