Kasim Gashi boxt gegen Almir Skrijelj

Foto: Zimmermann

Weil Siarhei Huliakevich krankheitsbedingt abgesagt hat, wird es beim Comeback von Kasim Gashi am Samstag in der Alfdorfer Sporthalle nicht zum geplanten Revanchekampf kommen. Stattdessen wird Gashi auf den Huliakevich-​Bezwinger Almir Skrijelj treffen.

Mittwoch, 18. Januar 2023

Alex Vogt

Für Kasim Gashi ist es, wie er selbst sagt, zunächst ein Schockmoment gewesen. An diesem Dienstag bekam er die Nachricht, dass Siarhei Huliakevich krankheitsbedingt am Samstag nicht gegen ihn in den Boxring steigen kann.



Stattdessen boxt Gashi nun am Samstagabend in Alfdorf gegen Almir Skrijelj aus Montenegro in einem Zwölf-​Runden-​Kampf um die Europameisterschaft im Superweltergewicht der Union Boxing Federation. Skrijelj bezwang Huliakevich im August des vergangenen Jahres mit einem Punktsieg.





Wieso Kasim Gashi im Zusammenhang mit der Suche nach diesem neuen Gegner von Glück im Unglück spricht, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. Januar.



