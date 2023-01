Alfdorf: Krötz will besseres Angebot für Jugendliche

Bekommt die Gemeinde Alfdorf einen Gemeindejugendreferenten? Über diese Frage soll der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung entscheiden. Das steckt hinter der Idee.

Donnerstag, 19. Januar 2023

Thorsten Vaas

In Zeiten angespannter Finanzlagen bei Städten und Gemeinden liest sich der Vorschlag fast ein wenig kühn. Die Gemeinde Alfdorf will eine neue Personalstelle schaffen. Ein Gemeindejugendreferent soll die offene Kinder– und Jugendarbeit in Alfdorf und den Teilorten auf eine breitere Basis stellen und zudem die Interessen von Jugendlichen vertreten. Die Verwaltung schlägt dafür eine 75-​Prozent-​Stelle vor.

