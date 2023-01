Gmünd: Späte Verwirrung um Geradeauspfeil

Ein Autofahrer aus Unterbettringen fürchtete schon, ihm sei über Nacht der Weg nach Hause abgeschnitten worden. Das Verkehrszeichen auf Höhe des Supermarkts am Ortseingang erfüllt aber einen ganz anderen Zweck.

Donnerstag, 19. Januar 2023

Alexander Gässler

Warum das Schild wirklich aufgestellt worden ist, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Nanu, komme ich nicht mehr nach Hause? Das hat sich ein Gmünder gefragt, nachdem ihm der Geradeauspfeil auf Höhe des Supermarkts jetzt erstmals aufgefallen ist. Der Mann wohnt in der Konrad-​Adenauer-​Straße. Und im ersten Moment hat er gedacht, dass er an der nächsten Kreuzung nicht mehr rechts in sein Wohngebiet biegen darf. Ebenso wie das Linksabbiegen in Richtung Industriegebiet nicht mehr erlaubt sein könnte. Grund: der Geradeauspfeil am Unterbettringer Ortseingang.

