Unfall im Einhorntunnel Gmünd

Foto: rz

Der Gmünder Einhorntunnel ist am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Aalen nach einem Unfall gesperrt. Was ist passiert?

Donnerstag, 19. Januar 2023

Thorsten Vaas

18 Sekunden Lesedauer







Die aktuelle Verkehrssituation im Einhorntunnel sehen Sie hier

Wer in Richtung Aalen unterwegs ist, muss sich momentan gedulden: Im Gmünder Einhorntunnel sei ein Fahrzeug auf einen Verkehrsteiler gefahren, so die Polizei. Bis der Abschleppwagen das Unfallfahrzeug aus dem Tunnel geholt hat, ist die Spur Richtung Aalen gesperrt. Richtung Stuttgart fließt der Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



746 Aufrufe

75 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen