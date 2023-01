Fabian Uhlenbruck: Gewinner des Vorlesewettbewerbs am Scheffold Gymnasium

Foto: sggd

Der Sechstklässler Fabian Uhlenbruck konnte mit einer souveränen Leistung den Schulentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs gewinnen.

Montag, 02. Januar 2023

Sarah Fleischer

Der Jury, bestehend aus den Deutschlehrern Michelle Michaux und Christina Schubert sowie der Deutsch-​Fachschaftsvorsitzenden Michaela Kraus-​Kienzler und der Deutsch-​Leistungskurs Schülerin Nicole Konnerth, fiel es nicht leicht, sich beim schulinternen Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels für einen Sieger zu entscheiden. Letztlich fiel die Entscheidung jedoch auf Fabian Uhlenbruck, der mit Paul Maars „Eine Woche voller Samstage“ eine unterhaltsame Lesung bot.

Gegen welche Konkurrenz Fabian sich durchsetzen musste, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.