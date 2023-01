SG Bettringen: Paul Stich ist Fußballheld

Foto: SGB

Jung, talentiert und voller Leidenschaft: Der Württembergische Fußballverband hat 16 Nachwuchs-​Schaffer aus dem Verbandsgebiet zwischen 18 und 30 Jahren unlängst für ihr Engagement in den vergangenen drei Jahren ausgezeichnet. Mit dabei ist Paul Stich von der SG Bettringen.

Montag, 02. Januar 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



„Was unsere frisch prämierten Fußballhelden und –heldinnen in ihren Vereinen leisten, ist beeindruckend“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands. Der Förderpreis „Fußballhelden“ richtet sich als Teil der DFB-​Aktion Ehrenamt in Ergänzung zum DFB-​Ehrenamtspreis speziell an junge Ehrenamtliche.Im Bezirk Ostwürttemberg erhält Paul Stich von der SG Bettringen diese Auszeichnung. So schreibt der Verband: „In der Landesliga geht Stich als fairer Leistungsträger voran, für die Kinder und Jugendlichen im Verein ist er Vorbild. Im Rahmen seines FSJ hat er die Kooperation des Vereins mit der Uhlandschule geprägt und außerdem Fördertraining gegeben. Bei Veranstaltungen der Fußballjugend packt der 24-​Jährige stets mit an und ist Ansprechpartner für die Jugendlichen sowie deren Eltern.“Im Bezirk Rems/​Murr wurde Marcel Belz (SG Sonnenhof Großaspach) zum Fußballheld: „Für seine positive Energie, sein Herzblut und seine Leidenschaft ist Marcel Belz bei der SG Sonnenhof Großaspach bekannt. Er setzt sich aktiv für Schwächere ein und sorgt dafür, dass die Werte des Vereins im Alltag gelegt werden. Seit Saisonbeginn ist der 28-​Jährige als Teamkoordinator beim Dorfklub tätig.“Die jüngste Fußballheldin ist übrigens Louisa Stier mit 18 Jahren. Der „Fußball-​Wirbelwind“ liebt und lebt den Fußballsport beim TV Neidlingen. Für die Gewinner und Gewinnerinnen geht’s nun im Mai auf eine fünftätige Fußball-​Bildungsreise ins spanische Santa Susanna.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



274 Aufrufe

244 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen