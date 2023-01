Ersthelfer „Region der Lebensretter“ in Lorch: Spendenaufruf

Foto: privat

Bei medizinischen Notfällen zählt jede Sekunde, kompetente Erste Hilfe kann in solchen Situationen Leben retten. In Lorch haben sich acht Ersthelfer über die App „Region der Lebensretter“ zusammengeschlossen, um genau das zu leisten. Engagement ist reichlich vorhanden — eine Ersthelferausstattung würde es allerdings komplett machen.

Freitag, 20. Januar 2023

Sarah Fleischer

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



In Lorch hat sich seit 2020 eine feste Truppe aus acht Leuten zusammengefunden, die Ersthelfer mit Leidenschaft sind. Bis auf eine Ausnahme sind sie alle bei der Freiwilligen Feuerwehr Lorch. Das sei allerdings reiner Zufall, betont Ersthelfer Alexander Purr. Dass es die App „Region der Lebensretter“ gibt, erfuhren sie über eine Infoveranstaltung der Feuerwehr. Registrieren könne sich aber jeder mit einer aktuellen Ersthelferqualifikation – die man bei der Feuerwehr ohnehin jedes Jahr macht.

Um ihre Arbeit künftig noch besser machen zu können, wünschen sich die Ersthelfer eine entsprechende Ausrüstung. Dazu gehört etwa ein Beatmungsbeutel, persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe und am besten auch ein Defibrillator. Um das zu finanzieren, wurde ein Spendenaktion gestartet, unterstützt von der Stadt Lorch. „Es wäre wirklich ein Traum, wenn jeder von uns so eine Ausrüstung bekommen könnte“, meint Lars Klugmann. „Damit könnten wir viel mehr Menschen retten als bisher.“

Spenden an: Kreissparkasse Ostalb, DE55 614 500 50 0440 9005 64 OASPDE6AXXX

Da es sich um eine lose Vereinigung handelt, gibt es keine Spendenbescheinigungen.





Details zum Spendenaufruf und dazu, wie die App funktioniert, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Auch digital am iKiosk zu haben.