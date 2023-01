Gmender Gassafetza zu Besuch in Hohenems

Vor kurzem waren die Gmendr Gassafetza bei ihren Freunden den Emser-​Palast-​Tätscher in Österreich zu Besuch. Und sie waren nicht die einzigen Guggen, die ins beschauliche Hohenhems reisten.

Freitag, 20. Januar 2023

Sarah Fleischer

Eingeladen hatten die Emser-​Palast-​Tätscher zu ihrem Monsterkonzert mit 16 weiteren Guggenkapellen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein.Mit einem Auftritt während des Narrengosttesdienstes in der Pfarrkirche St. Karl Borromäus starteten die Gassafetza in den Tag. Nach einem Auftritt unter dem Hohenemser Palast ging die Party im Tennis-​Eventcenter weiter. Am nächsten Morgen ging es für die Gassafetza dann noch nach Waldstetten auf die Guggagaudi am Kirchplatz.





