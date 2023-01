HSG Bargau/​Bettringen empfängt Schlusslicht

Foto: Zimmermann

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres treffen die Landesliga-​Handballer der HSG Bargau/​Bettringen am Samstag, 20 Uhr, in der Fein-​Halle in Bargau auf die SG Herbrechtingen-​Bolheim.

Freitag, 20. Januar 2023

Alex Vogt

27 Sekunden Lesedauer



Die vor der Saison hochgewettete SG Herbrechtingen-​Bolheim belegt aktuell in der vierten Landesliga-​Staffel etwas überraschend den letzten Tabellenplatz. Die Mannschaft des neuen Trainers Sebastian Adam zeigte in den vergangenen Spielen immer wieder verschiedene Gesichter.



Zuletzt verstärkte sich die SG mit dem Ex-​Bettringer Andreas Kohler, der während der Saison von seinem Jugend– und Heimatverein verpflichtet wurde.





Warum der gastgebende Tabellenerste gut beraten ist, das Schlusslicht nicht zu unterschätzen, lesen Sie im Vorbericht der HSG Bargau/​Bettringen in der Rems-​Zeitung vom 20. Januar.







