Warnung der Polizei vor Schockanrufen und Telefonbetrug im Ostalbkreis

Archiv-​Foto: rz

Das Polizeipräsidium Aalen warnt vor Betrugsanrufen und betrügerischen Messenger-​Nachrichten. In den vergangenen Tagen hatte es im gesamten Präsidiumsbereich mehrere solcher Fälle gegeben – nicht alle gingen glimpflich aus.

Freitag, 20. Januar 2023

Sarah Fleischer

55 Sekunden Lesedauer



Eine Frau aus Aalen verlor durch den Telefonbetrug Wertgegenstände und Bargeld. Angeblich sollte sie per Kaution ihre Tochter auslösen, die in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen und nun im Gefängnis sei.

Die Betrüger bauten durch geschickte Gesprächsführung so einen großen Druck auf die Seniorin auf, dass sie diese letztendlich dazu brachten, die geforderten Wertgegenstände und das Bargeld gegen 14.45 Uhr im Bereich der Stuttgarter Straße/​Sparkassenplatz an eine Abholerin zu übergeben. Die Abholerin wird als etwa 30 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, schlank und schwarzhaarig. Sie war stark geschminkt, mit rotem Lippenstift, trug eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Jacke. Nach der Übergabe der Wertgegenstände und des Bargelds entfernte sich die Abholerin in Richtung Mercatura/​Bahnhof Aalen . Im Anschluss fuhr die Seniorin nach Hause und verständigte ihren Mann. In diesem Zusammenhang hatte sie auch Kontakt zu der angeblich verunfallten Tochter und bemerkte letztendlich den Betrug.Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 07361/​5240