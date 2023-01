Gmünd: Irrfahrt durch den Stadtgarten

Ein 69-​Jähriger ist am Freitag mit seinem Auto eine Treppe hinunter und dann quer durch den Stadtgarten gefahren. Zeugen hatten es beobachtet und die Polizei informiert.

Samstag, 21. Januar 2023

Alexander Gässler

31 Sekunden Lesedauer



Der Mann war gegen 17 Uhr in der Straße Am Stadtgarten von der Uferstraße kommend unterwegs. An der Einmündung zur Ledergasse bog er mit seinem BMW laut Polizei aus unbekannter Ursache verbotswidrig nach links in Richtung Stadtgarten ab.



Anschließend fuhr er die dortige Treppe hinunter. Nach Polizeiangaben entstanden dadurch an der Treppe und am Auto ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann quer durch den Stadtgarten und verließ ihn im Bereich der Stadthalle wieder.



Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Der 69-​Jährige konnte kurz darauf ermittelt werden.

