Live und in Farbe: Ein wunderbarer Swing-​Abend in Gmünd

Die „Zucchini Sistaz“ haben Götz Alsmann und die SWR Big Band bei ihrem Auftritt im Congress-​Zentrum Stadtgarten verstärkt. Bei der Zugabe hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen.

Samstag, 21. Januar 2023

Alexander Gässler

Götz Alsmann war das Vergnügen anzumerken, endlich wieder wortgewandt durch den Abend führen zu dürfen und mit den virtuosen Musikern und den singenden „Zucchini Sitaz“ jazzen und swingen zu können. Im perfekt sitzendem Anzug mit Einstecktuch und Fliege, in Lackschuhen und mit bekannter Haartolle tanzte er über die Bühne im Stadtgarten und begeisterte die Zuschauer. Nachdem er die Musiker der SWR Big Band für ihre erstklassigen Soli ins Rampenlicht geholt hatte, feuerte er mit den „Zucchini Sistaz“ am Bühnenrand die Band an.





Was das Publikum zu hören bekam und mehr, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.







Am Freitagabend strömten rund 800 erwartungsvolle Besucher in den Stadtgarten, um nach den verschobenen Jubiläumskonzerten der vergangenen zwei Jahre Götz Alsmann und die hochkarätige SWR Big Band zu erleben. Am Freitag hatten die Herren im gesetzten Alter auch noch drei schillernde Damen im Gepäck. In grüne Cocktailkleider gehüllt hielten die quirligen „Zucchini Sitaz“ die Herren mit ihrem dreistimmigen Gesang ganz schön auf Trapp und waren eine wunderbar belebende und hochkarätige Ergänzung.

