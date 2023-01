Peter Zeidler: Bis 2027 beim FC St. Gallen

Foto: picture alliance/KEYSTONE|CHRISTIAN MERZ

Der Fußball-​Erstligist FC St. Gallen aus der Schweiz setzt weiterhin auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Trainer Peter Zeidler. Der bis zum Ende der Saison 2024/​25 gültige Vertrag des Böbingers wurde nun noch einmal um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

Samstag, 21. Januar 2023

Alex Vogt

Aktuell rangiert der FC St. Gallen mit 24 Punkten aus 16 Spielen auf dem dritten Tabellenplatz, nach der Winterpause beginnt die restliche Saison an diesem Sonntag mit einem Heimspiel gegen den fünftplatzierten FC Basel.





Seit 2018 trainiert Peter Zeidler den FC St. Gallen. In der Schweizer Super League führte der 60-​Jährige die Mannschaft in der Saison 2019/​20 auf Platz zwei und in den beiden folgenden Spielzeiten jeweils in das Pokalfinale, das beide Male verloren ging.

