Vreni Krieger: Kunst auf Pilzpapier

Mit dem Pilz kam eine neue Inspiration: Seit vier Jahren arbeitet die Gmünder Künstlerin Vreni Krieger bevorzugt auf Pilzpapier. Wie kommt eine Künstlerin dazu, ausgerechnet aus Pilzen Papier zu schöpfen?

Samstag, 21. Januar 2023

Thorsten Vaas

40 Sekunden Lesedauer



Eigentlich gehört den Pilzen die Welt. 2,2 bis 3,8 Millionen Pilzarten gibt es auf der Erde. Soweit der Stand der Wissenschaft. Doch selbst diese unglaublich hohe Zahl lässt nur annähernd etwas von der Vielfalt der Pilze ahnen. Sie produzieren Heilmittel wie Penicillin und tödliche Gifte. Sie wachsen an Bäumen und in Höhlen, einige sind wohlschmeckend, andere stinken gottserbärmlich. In Tschernobyl wurde ein schwarzer Pilz entdeckt, der sich von Radioaktivität ernährt, und in Japan gilt der Matsutake nach wie vor als ein Geschenk, mit dem hohe Ehrerbietung ausgedrückt wird.

