DJK Gmünd: 3:0 bei der FT Freiburg

Am zwölften Spieltag haben die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd eine starke Leistung gezeigt. Bei einem sehr unangenehm zu bespielenden Gastgeber FT Freiburg ließ sich die DJK nicht von der Verletzung von Ellen Meissner aus der Spur bringen und siegte am Ende klar mit 3:0 (25:23, 27:25, 25:21).

Montag, 23. Januar 2023

Alex Vogt

Die DJK (20 Punkte) wollte die FT Freiburg (17) unbedingt auf Distanz halten. Die Gastgeberinnen wollten sich für die 1:3-Hinspielniederlage revanchieren und zeigten sich bissig und variabel. Doch letztlich gingen alle drei Punkte an die DJK Gmünd.







Die DJK-​Angreiferin Ellen Meissner verletzte sich ohne Fremdeinwirkung in Satz zwei am Knie. „Ich hoffe, es ist nicht so schlimm“, so Trainer Christian Hohmann, der am vergangenen Samstag von Christopher Schopf vertreten wurde. Eine Untersuchung soll diese Woche Aufschluss geben.

