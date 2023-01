Trainingsauftakt beim 1. FC Normannia Gmünd

Knapp sechs Wochen vor dem ersten Punktspiel in diesem Jahr, das am 4. März daheim gegen den SV Fellbach stattfinden wird, startet der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd an diesem Dienstag in die Vorbereitung auf die restliche Saison.

Montag, 23. Januar 2023

Alex Vogt

Schließlich liegt das letzte Punktspiel lange zurück. Zuletzt im Einsatz war der FCN am 26. November des vergangenen Jahres bei der 1:3-Heimniederlage im Ostalbderby und Spitzenspiel gegen den TSV Essingen.





Welche Schwerpunkte bei der Normannia während der Wintervorbereitung auf der Agenda stehen werden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. Januar.



Individuelles Lauftraining steht für die Verbandsliga-​Spieler des 1. FC Normannia Gmünd bereits seit zwei Wochen auf dem Programm. Für diesen Dienstag, 19 Uhr, hat Zlatko Blaskic das erste gemeinsame Mannschaftstraining auf dem Kunstrasenplatz im Schwerzer anberaumt. Der Auftakt der Wintervorbereitung werde „kein Spaßtraining“ sein, kündigt der Normannia-​Trainer an. „Wir werden gleich richtig loslegen.“

