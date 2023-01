Tolle Stimmung bei der Ostalb-​Prunksitzung

17 Narrenzünfte und Vereine haben am Samstag in der Wellandhalle in Aalen-​Dewangen das Publikum begeistert. Glanzlichter gab es zur Genüge. Dafür sorgten unter anderem auch die Narren aus Herlikofen und Mögglingen.

Montag, 23. Januar 2023

Alexander Gässler

Unter dem Motto „Das Leben ist bunt“ haben am Samstag 17 Narrenzünfte und Vereine bei der Ostalb-​Prunksitzung in der vollbesetzten Wellandhalle im Aalener Teilort Dewangen für eine tolle Stimmung gesorgt. Den Bühnenakteuren war nichts von der Corona-​Pause anzumerken, vielmehr war die Freude, wieder unbeschwert Fastnacht feiern zu können, deutlich zu spüren.





Ausrichter des fröhlichen Abends waren die Fachsenfelder Naschkatza, die für einen reibungslosen Ablauf des über vierstündigen Programms sorgten. Präsidentin Nadine Patzelt erwies sich als versierte Moderatorin, die immer wieder einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte.





Der in einem eleganten roten Blazer gekleidete Landrat Joachim Bläse brachte zu Beginn seine Freude zum Ausdruck und reimte „Ihr seid farbig, lustig und nicht grau – Naschkatza Miau“. Außerdem erklang der Ostalb-​Narrenruf „Salve“ durch den Saal, so mancher verstand auch „Halbe“.





Wer für die „Highlights“ gesorgt hat und mehr lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



