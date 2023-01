Verdichtete Bebauung mitten in Leinzell

Foto: dw

Wo früher die Bäckerei Rieg neben der Brücke über die Lein stand, entstehen ab März acht Häuser mit insgesamt 50 Wohneinheiten. Eines der zum Abbruch vorgesehenen Gebäude ist noch bewohnt, steht dem Baubeginn aber nicht im Weg.

Montag, 23. Januar 2023

Gerold Bauer

Bevor die Firma Züblin in Leinzell anrückt, um in der Ortsmitte die Baustelle an der Lein einzurichten, den Kran aufzustellen und die Bagger mit dem Aushub beginnen, gab es im Beisein der Verantwortlichen konkrete Auskünfte zur „kleinen Großbaustelle“, wie es Architekt Kappes ausdrückte. Dessen Büro hat sich durch Aufträge in verschiedenen Großstädten, unter anderem auch in Berlin, einen Namen gemacht.

