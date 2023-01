Alfdorf: Jugend im Fokus

Bürgermeister Ronald Krötz wollte eigentlich eine 75-​Prozent-​Stelle für die Jugendarbeit in der Gemeinde schaffen. Doch der Gemeinderat folgte ihm nicht ganz und traf eine ungewöhnliche Entscheidung in Zeiten des Sparzwangs.

Dienstag, 24. Januar 2023

Jürgen Widmer

Der Gemeinderat ging über den Vorschlag der Verwaltung hinaus. Er genehmigte eine Vollzeitstelle. Erleichtert wird diese Entscheidung durch die Zuschüsse des Rems-​Murr-​Kreises. Der zukünftige Gemeindejugendreferent soll Angebote für Jugendliche schaffen, im Kinderschutz tätig sein und die Jugendbeteiligung stärken.





Warum der Gemeinderat so entschieden hat, was die Stelle kostet, und wo der neue Jugendraum hinkönnte, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



