Firma Reu in Heubach hat neuen Eigentümer

Die TD Holding – eine Beteiligungs-​GmbH mit Sitz in Heimsheim und vertreten durch Tobias und Thorsten Dalacker – freut sich, dass sie die in Heubach ansässige Traditionsfirma Fritz Reu Münzmanufaktur übernehmen und dadurch ihr Portofolio erweitern kann.

Dienstag, 24. Januar 2023

Alexander Gässler

„Diese Übernahme wird die Präsenz der TD Holding im Bereich der Metall– und Edelmetallverarbeitung stärken und uns als Anbieter breit gefächerter Dienstleistungen im Bereich der Herstellung und Prägung von Metallerzeugnissen ermöglichen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Auch der Kundenkreis des Unternehmens werde erweitert. „Zugleich wollen wir mit der Übernahme unseren gesamten Produktionsprozess optimieren. Dabei knüpfen wir schon am Anfang der Wertschöpfungskette an, welche wir mit der Übernahme weiter ausbauen und verknüpfender gestalten wollen.“





Was die neuen Eigentümer planen und was das für die rund 60 Mitarbeitenden bedeutet, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



