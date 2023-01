„Grüne Urbanität“ in Gmünd: Fachmann ist krank, Thema vertagt

Foto: gbr

Die Leitlinien für die „grüne Urbanität“ in Gmünd liegen inzwischen vor. Doch Experte Joachim Köber, der das 144 Seiten starke Werk und seine Inhalte am Mittwoch in der gemeinsamen Sitzung des Verwaltungs– und des Bauausschusses vorstellen sollte, ist erkrankt. Das hat das Presseamt am Dienstagnachmittag mitgeteilt.