Kasim Gashi: Termin für den nächsten Kampf steht schon fest

Foto: Astavi

Die erste Boxveranstaltung von Kasim Gashi in der Alfdorfer Sporthalle ist für den neuen Europameister nicht nur in sportlicher Hinsicht ein voller Erfolg gewesen. Deshalb liebäugelt der Profiboxer aus Heubach damit, den nächsten Kampf wieder in Alfdorf zu bestreiten.

Dienstag, 24. Januar 2023

Alex Vogt

42 Sekunden Lesedauer



Auf dieses gelungene Comeback soll laut Kasim Gashi am 17. Juni der nächste Kampf folgen.





Einen Rückblick auf den EM-​Titelkampf und einen Ausblick auf den nächsten Kampf von Kasim Gashi lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. Januar.







„Ich bin sehr positiv überrascht“, sagt Kasim Gashi nach seinem erfolgreichen Comebackkampf gegen Almir Skrijelj. Ein K.o.-Sieg in der vierten Runde hat ihm den Europameistertitel im Mittelgewicht der Union Boxing Federation beschert.Unerwartet kam für Gashi bei seiner Rückkehr in den Ring aber nicht sein Sieg, sondern die Zahl der Boxfans in der neuen Alfdorfer Sporthalle. „Es waren insgesamt mehr als 1100 Zuschauer da, die Resonanz war wirklich top“, ist der 32-​Jährige mehr als zufrieden mit diesem Zuspruch für die von ihm organisierte erste Boxveranstaltung nach seinem Rücktritt vom Rücktritt.

