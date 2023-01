Bülent Ceylan und das „Luschtobjekt“ in Gmünd

Mit seinen Lustobjekten und sich selbst als solches brachte Bülent Ceylan Stimmung in den Stadtgarten Schwäbisch Gmünd, überzeugte aber auch als mitreißender Sänger. Bei seinen Gags verzichtete er auf jegliche Political Correctness.

Mittwoch, 25. Januar 2023

Thorsten Vaas

Es steckt viel Autobiographie und sicher auch selbst Erfahrenes in Bülent Ceylans Programm „Luschtobjekt“, mit dem er am liebsten in Gaildorf oder Feuchtwangen auftreten würde. Es sind die Wortspiele, das manchmal zwar derb Ausgesprochene, andererseits aber taktvoll Verschwiegene oder Angedeutete, mit dem Bülent am Dienstag sein Publikum im ausverkauften großen Stadtgartensaal erheiterte.

