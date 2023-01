Diamantene Hochzeit von Elsa und Willi Hesselmaier

Foto: astavi

Elsa und Willi Hesselmaier aus Abtsgmünd feiern am 25. Januar 2023 ihre diamantene Hochzeit. Die beiden sind überzeugt: Es war Liebe auf den ersten Blick, als sie sich damals im Herbst das erste Mal trafen.

Mittwoch, 25. Januar 2023

Sarah Fleischer

Wie die beiden sich kennne lernten und welche Rolle ein Moped dabei spielte, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Elsa und Willi Hesselmaier haben an diesem Mittwoch einen besonderen Ehrentag, der nur wenigen vergönnt ist. Das Ehepaar ist seit nun 60 Jahren zusammen und feiert im Abtsgmünder Teilort Wegstecken ihre Diamantenhochzeit. Am Samstag dann wird mit der Familie und Freunden in einer Wirtschaft auf das Jubelpaar mit Sekt angestoßen.„Wir haben uns in die Augen gesehen und es ist ein Wunder geschehen. Das Wunder war das bezaubernde Mädel, die mir den Verstand verdrehte. Auf den ersten Blick habe ich gewusst, dass sie meine zweite Hälfte ist, wir müssen zusammengehören“, berichtet Willi Hesselmaier und seine Gattin Elsa nickt lächelnd.

