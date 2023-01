Lorch: Nostalgisches Konzert

Es ist eine feste Größe und wird von Lorcherinnen und Lorchern hochgeschätzt: das Neujahrskonzert mit der Salon-​Kommode Stuttgart. Es war wieder ausverkauft, und dafür gab es gute Gründe.

Mittwoch, 25. Januar 2023

Jürgen Widmer

Schon mit dem ersten Stück sorgten die Musiker für federleichte Stimmung: Johann Strauß´ „An der schönen blauen Donau“ bot Musik zum Schwelgen. Ob „Unter den Pinien von Argentinien“ oder mit „Bel Ami“, das Ensemble traf den richtigen, nostalgsichen Ton. Denn auf der Bühne hatten Musiker Platz genommen, die ihre Talente sonst unter anderem in den Dienst der Opernorchester in Stuttgart, Augsburg und München stellen. Allerhöchste Qualität also, verbunden mit einer Menge Charme.





Welche Titel die Salon-​Kommode noch auspackte und wie der Abend endete, lesen Sie am Mittwoch in der Remszeitung.



