Sicherheit im Fasching: In Heubach nun doch mit Schnaps-​Verkauf

Symbol-​Bild: gbr

Wenn es nach Bürgermeister Dr. Joy Alemazung gegangen wäre, hätten Vereine auch schon 2023 beim närrischen Treiben auf den Ausschank von Hochprozentigem verzichten müssen. Seitens der Veranstalter gab es Protest, so dass nun der Gemeinderat gefragt ist.

Mittwoch, 25. Januar 2023

Gerold Bauer

36 Sekunden Lesedauer



Vor dem Eintritt in die Tagesordnung legte der Heubacher Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung am Dienstag seine Vorstellungen zum Miteinander der Generationen sowie seine Bedenken gegenüber dem Schnapsverkauf bei Veranstaltungen ausführlich dar.





Lesen Sie am 25. Januar in der Rems-​Zeitung, welche Argumente der Heubacher Bürgermeister ins Feld führt und warum er die Entscheidung nun doch in die Hände des Gemeinderats legt!



Es ging zwar um das Thema Fasching, aber fast auf den Tag genau ein Jahr nach seiner ersten Sitzung als neuer Heubacher Bürgermeister konnte Dr. Joy Alemazung diesbezüglich keineswegs in fröhlichen Stimmungswogen baden. Es waren vielmehr massive Wellen der Verärgerung, die ihm im Rahmen der Bürgerfragestunde entgegenschlugen.

