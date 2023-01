Ärger über Zwangspause für DRK-​Seniorentanzgruppen

Der Kreisverband hat in vier Orten beliebte Bewegungsangebote vorübergehend eingestellt, weil die Vorgaben des Landesverbands in Sachen Qualifizierung und Fortbildung bei den Kursleiterinnen nicht erfüllt waren. Grundsätzlich wünscht sich Geschäftsführerin Vesna Groznica aber sogar einen Ausbau dieser Kursangebote.

Bei einigen DRK-​Mitgliedern ist aktuell der Ärger groß, dass beliebte Freizeitsportangebote vom Kreisverband – zumindest vorübergehend – eingestellt wurden. „Wir haben uns in der Seniorentanzgruppe immer sehr wohl gefühlt und hätten dieses Angebot weiterhin genutzt. Unsere Übungsleiterin hätte auch gerne weitergemacht!“ Jene ältere Gmünderin, die sich mit ihrer Beschwerde an die Rems-​Zeitung gewandt hat, berichtet zudem davon, dass deshalb offenbar schon DRK-​Mitglieder ausgetreten seien. Eine Nachfrage der RZ beim DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd ergab, dass nicht nur diese eine Tanzgruppe vorübergehend „auf Eis“ gelegt wurde.





