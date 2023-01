Deutschkurs für Ukrainer: B1-​Prüfung am 28. Januar

Rund 600 Geflüchtete aus der Ukraine lernen derzeit an der VHS Schwäbisch Gmünd Deutsch. Die ersten legen am 28. Januar ihre B1-​Prüfung ab – die Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt. Wie geht es ihnen jetzt, zehn Monate nach ihrer Ankunft in Gmünd?

Seit März 2022 lernen sie gemeinsam Deutsch in einem der Integrationskurse der VHS. Sie alle sind damals aus ihrer Heimat geflohen, als Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine startete. „Es war nicht einfach, alles hinter sich zu lassen“, sagt Halina. Das Heimweh plagt sie noch immer, auch wenn sie und die anderen Schwäbisch Gmünd sehr gemütlich finden. Allgemein sei das Leben in Deutschland irgendwie langsamer, „die Menschen haben mehr Zeit.“ Und doch können sich die meisten vorstellen, länger in Deutschland zu bleiben – schon, weil ihre Kinder, die viele der Ukrainerinnen mitgebracht haben, hier in Sicherheit sind und sich mittlerweile gut eingewöhnt hätten.

Vor allem wollen sie eines: Möglichst gut Deutsch lernen und bald eine Arbeit finden. Doch dazu müssen sie die Prüfung am kommenden Samstag bestehen.







Dienstagvormittag, zehn Uhr. Lehrer Michael Mende steht vor der Tafel und erklärt die Unterschiede zwischen den Zeitformen im Deutschen: Präteritum, Perfekt, Präsens. Seine Schülerinnen hören aufmerksam zu und schreiben mit. Es könnte eine normale Deutschstunde sein, wäre nicht eines anders – die Schülerinnen sind allesamt erwachsene Frauen aus der Ukraine.

