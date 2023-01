Ostalbkreis: Briefmarke zum 50-​jährigen Jubiläum

Foto: Landratsamt Ostalbkreis

Der Landkreis wird 50. Daran erinnert jetzt eine Jubiläumsbriefmarke. Sie zeigt das Kunstwerk „Ein Kreis hält zusammen“ und sendet Jubiläumsgrüße in die ganze Welt hinaus.

Donnerstag, 26. Januar 2023

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer



„Wir freuen uns sehr, das Jubiläumsjahr unseres Landkreises mit einer so besonderen Briefmarke zu begleiten“, sagt Henning Schwartau, Geschäftsführer der Ostalb Mail GmbH & Co. KG, anlässlich der Präsentation.



Was auf der Briefmarke zu sehen ist und wo man sie kaufen kann, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.